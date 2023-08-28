Антрополог РФ Сударикова предрекла появление суперкиборгов в ближайшие 200 лет

Елена Сударикова, российский антрополог и спикер научно-популярного лектория «Открывай новое» в Политехническом музее заявила, что в ближайшие 200 лет на земле появятся суперкиборги. Их органы чувств будут заменены техническими устройствами. Об этом пишет сегодня «Газета.ру».

По мнению научного эксперта, подобный сценарий может быть вполне реализован в том случае, если сохранятся существующие нынче темпы научно-технического прогресса, а также при дальнейшем развитии глобального общества.

В общем, с усложнением культуры люди теряют многие физические качества, хотя их вполне можно вернуть обратно при помощи искусственных материалов. К примеру, это зубные имплантаты, сердечные клапаны и хрусталики для глаз, которые можно напечатать на 3D-принтерах.