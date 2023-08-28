Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней

Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу, воссоздавая выступление на сцене. Как утверждает бывший стилист, Примадонна не продала Родину и не забывает о корнях.

Также он отметил, что 74-летняя певица активно посещает концерты российских коллег за рубежом не из-за интереса, а потому, что скучает по сцене.

Ровалс добавил, что он регулярно ведет переписку с Аллой Борисовной по СМС. При этом, по словам Джорджа, многие звездные коллеги не звонят Пугачевой и не поддерживают с ней связь после того, как она переехала из России в Израиль.