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Депутат Госдумы Соболев: ЧВК «Вагнер» прекратит свое существование

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Депутат Госдумы Соболев: ЧВК «Вагнер» прекратит свое существование
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Фото из открытых источников

Депутат Государственной думы, а также член парламентского комитета по обороне Виктор Соболев сделал заявление о том, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прекратит существование. По словам политика, участники группы должны сделать выбор: или подписать контракт с оборонным ведомством, или уйти на «гражданку».

Как пояснил чиновник, ЧВК стала одной из причин, из-за которой РФ оказалась на грани гражданской войны.

«Это вооруженное незаконное формирование. Не должно в государстве быть вооруженных людей, которые ему не подчинены. Это и привело к мятежу. Мы были буквально на грани гражданской войны», — сказал Соболев.

Депутат добавил, что контракт с Министерством обороны РФ могут подписать бойцы, не имеющие отношения к мятежу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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