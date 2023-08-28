Яна Рудковская сообщила, что ее муж-фигурист сильно заболел

Яна Рудковская рассказала о самом тяжелом дне в жизни. Как написала в своем Telegram-канале известный продюсер, ее муж -фигурист Евгений Плющенко сильно заболел. Спортсмену нездоровится уже целую неделю.

«Вчера для нашей семьи был очень сложный день. Женя сильно заболел, за пять дней мы так и не смогли его поднять», — написала в личном микроблоге знаменитость.

Из-за недуга Евгений пропустил яркое ледовое шоу «Русские Сезоны», которое проходило в Нижнем Новгороде. Его сын Александр выступал без отца.

При участники шоу отработали на все 100%. Номер в исполнении наследника тронул Яну Рудковскую до слез. Как призналась звездная блондинка, она расплакалась, «как многие другие в зале».