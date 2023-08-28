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Оскар Кучера ответил на предложение вести шоу на Первом вместо Ивана Урганта

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Оскар Кучера ответил на предложение вести шоу на Первом вместо Ивана Урганта
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Фото из открытых источников

49-летний Оскар Кучера прокомментировал высказывания о том, что мог бы заменить в телешоу Первого канала Ивана Урганта. Как заявил ведущий, его слова неправильно поняли.

Отметим, что с конца февраля минувшего года Ургант не выходит в эфиры Первого канала. Программы шоумена стоят на паузе, несмотря на возобновление съемок многих развлекательных программ. Речь идет о передачах «Давай поженимся!» и «Голос».

По словам Кучеры, он смог бы вести «Вечерний Кучера».

«Конечно же, это деньги», — сответил на вопрос артист.

Но теперь Оскар отмечает, что у него на этот счет есть другое мнение.

«Эти слова были вырваны из контекста. Понимаю, что Ваню не заменит никто. Это его личный проект и его личный бренд», — сказал ведущий.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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