Оскар Кучера ответил на предложение вести шоу на Первом вместо Ивана Урганта

49-летний Оскар Кучера прокомментировал высказывания о том, что мог бы заменить в телешоу Первого канала Ивана Урганта. Как заявил ведущий, его слова неправильно поняли.

Отметим, что с конца февраля минувшего года Ургант не выходит в эфиры Первого канала. Программы шоумена стоят на паузе, несмотря на возобновление съемок многих развлекательных программ. Речь идет о передачах «Давай поженимся!» и «Голос».