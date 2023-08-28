Похудевшая и постаревшая Надежда Кадышева вышла в свет без парика

Надежда Кадышева долго не появлялась на публике. Слухи о том, что она серьезно больна, ходят несколько лет. Сама певица утверждает, что переутомилась из-за плотного гастрольного графика, поэтому реже выходит в свет.

На днях звезда сфотографировалась после очередного концерта с фанатами. Снимок 64-летней Надежды Никитичны был опубликован в соцсети. Кадышева появилась на людях без парика, который был визитной карточкой артистки. Теперь певица предпочитает естественные локоны.

Поклонники обсуждают постаревшую внешность артистки и ее постройневшую фигуру. Видно, что певица сбросила несколько килограммов. Подписчики надеются, что такое резкое похудение не связано с обострением болезней у эстрадной звезды.