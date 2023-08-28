Поэт Илья Резник назвал похвалу из уст Пугачёвой редким явлением

Автором многих хитов для Примадонны стал Илья Резник. Несмотря на тесное сотрудничество, Алла Борисовна была скупа на похвалу. В отношениях этих двух творческих личностей наблюдалась отчужденность. Поэта-песенника задевало то, что Пугачева редко его хвалила.

Поэтому Резник был сильно удивлен одним случаем, который произошел в Севастополе 2 года назад. Он повстречал Александра Маршала. Музыкант поведал, что во время мероприятия Примадонна старому товарищу выразила благодарность. Резник не ожидал подобное услышать, поскольку прекрасно знал характер своей звездной коллеги.

«Алла действительно была очень скупа на похвалу. Не помню, чтобы меня хвалила. "Скупимся на любовь", думаете, почему ей написал? Это очень жизненная композиция», — отметил поэт.