Самые реалистичные версии, доказывающие то, что Евгений Пригожин может быть жив

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, на борту которого, предположительно, был сам Евгений Пригожин. Все члены экипажа и пассажиры признаны погибшими. Однако многие не хотят верить в гибель предпринимателя. Telegram-канал "Топор.Политика" опубликовал реалистичные версии того, что Пригожин может быть жив.

Факт №1 Генетическая экспертиза не проводилась, несмотря на опознание. Все родственники оказались не в РФ, а тела были обезображены и сильно обгорели. Само опознание подстроить легко.

Факт №2 Малийские журналисты написали, что видели основателя ЧВК "Вагнер" живым после новости о крушении.

Факт №3 Пригожин один раз уже погибал в 2019 году в Конго. Тогда также была авиакатастрофа. Очередной раз его "похоронили" в августе минувшего года. Тогда он якобы "погиб" в результате обстрела штаба.

Факт №4 Все три командира "Вагнера" в тот день летели вместе в одном самолете, хотя в целях безопасности ранее подобного не делали. Пригожин всегда путал следы. Он мог зарегистрироваться на один рейс, но полететь совершенно другим. Часто он использовал двойников.

Факт №5 Изначально были данные, что второй самолет полетел по тому же маршруту, что первый, но на самом деле он летел обратным рейсом - из Питера в Москву.