Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение

Пресвятая Богородица единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь. Об этом состоянии Богородицы на Успение рассказал священнослужитель Максим Козлов.

По словам главы учебного комитета Русской православной церкви, Богородица пребывает в Царствии Небесном, сохранив душу и тело после своей смерти. 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В этот праздник завершается Успенский пост.

По преданию, Господь Богородицу воскресил на третий день после смерти. Жила она в Эфесе и Иерусалиме после Воскресения Христова несколько десятилетий. Господь предупредил пресвятую о кончине при помощи Архангела Гавриила.

«Точно неизвестно, сколько Богородице было лет, когда умерла, однако смерть ее лишена страха или болезненности, это переход из одной в другую жизнь, это путь навстречу Богу. Успение это как засыпание», – сказал Козлов.

В отличие от остальных воскрешенных, Пресвятая Богородица находится в уникальном душевно-телесном пребывании в Царствии Небесном, до второго пришествия Христа и воскресения мертвых. Этот праздник прославляется в богослужении.