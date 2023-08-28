Талызина оправдалась из-за высказываний в адрес Аллы Пугачевой

Валентина Талызина недавно дала очередное интервью, в котором раскрыла тайну Аллы Пугачевой. Оказалось, что Примадонна сменила отчество, чтобы лучше вписаться в славянский род. По заверению актрисы, отца артистки звали не Борис, а Борух.

Но теперь Талызиной пришлось оправдываться и за свою родословную. Некоторые ее звездные коллеги с театра стали шептаться и говорить, что род Валентины Илларионовной идет от печально известного пионера Павла Морозова.

88-летняя актриса над подобным заявлением посмеялась. Она назвала это полным бредом.

«Очень горжусь своей матерью. Ее фамилия Дуля, украинская фамилия. Какой „Морозов“ с боку-припеку? Зачем мне врать? Хотя Морозов — приличная фамилия на слух, а Дуля — извините меня, „дуля“», — ответила знаменитость.