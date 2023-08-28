У Нетребко в 10 раз упали гонорары и отменили концерты за границей за связь с Россией

Анна Нетребко год назад перебралась за границу, где дает концерты для зарубежной публики. Такое решение она приняла, чтобы не лишиться работы в иностранных театрах, но из-за связи с РФ ее серьезно пострадали ее гонорары.

Последний раз отказались организовывать концерт певицы в Эстонии. Выступления артистки до этого отменили в Чехии. Шоу, которое было запланировано на 16 октября, решили отменить из-за «негативного отношения пражских политических кругов и напряженной атмосферы вокруг оперной дивы».

К тому же, Нетребко отказали на острове Тайвань и Америке из-за связи артистки с РФ. Однако те концерты, что Анне удается провести, не приносят ей большой прибыли. Гонорары звезды сократились в 10 раз. Если ранее она зарабатывала от 200 до 300 тысяч евро, теперь только от 20 до 30 тысяч евро.