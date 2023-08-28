Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева

Умерла народная артистка СССР, знаменитая балерина Светлана Адырхаева. Об этом информирует пресс-служба Большого театра, где она работала солисткой и педагогом.

Сообщается, что Адырхаева скончалась дома после продолжительной болезни. Как уточняется, прощание с артисткой состоится в Большом театре 30 августа в 11:00. Место, где ее похоронят, не называется.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 году в Северной Осетии. В 1955 окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1958–1960 танцевала в Одесском театре оперы и балета, вскоре получила приглашение от Большого театра. В 1980 году знаменитость окончила балетмейстерское отделение в Институте театрального искусства.

В 1991 вместе с супругом Алексеем Закалинским создала труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой», художественным руководителем которой была до 1996 года. С 1997 года стала председателем Ассоциации деятелей хореографического искусства. С 2001 году - педагог-репетитор в Большом театре.

Адырхаева получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в отечественной культуре, искусстве, телерадиовещании в 2014 году.