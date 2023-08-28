В РИАН рассказали о славе, любви и судьбе невероятной актрисы Натальи Гундаревой

РИАН рассказало о жизни легендарной российской актрисы Натальи Гундаревой к ее 75-летию. Артистку очень любили режиссеры, поскольку из плоской роли она могла по-новому, по-своему представить главного персонажа.

Учителем актрисы стал Юрий Катин-Ярцев. Она училась вместе с Юрием Богатыревым и Константином Райкиным. Позже Наталью пригласили на работу в Театр имени Маяковского.

В жизни Гундаревой случился роман с режиссером Леонидом Хейфецем. Также ей досталась роль Липочки в постановке "Банкрот, или Свои люди — сочтемся". Брак супругов распался, но звезда кино стала строить отношения с партнером Михаилом Филипповым. Родных детей у артистки не было.

Летом 2001 ее настиг первый инсульт. После второго инсульта она и вовсе оказалась в инвалидной коляске. Третьего инсульта знаменитость не пережила. Умерла Наталья Георгиевна в 56-летнем возрасте в 2005 году.