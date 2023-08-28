В шоу «Голос. Уже не дети» пройдут участники прошлых сезонов

На Первом канале ведут подготовку к премьере вокального телевизионного проекта "Голос. Уже не дети". Это шоу было создано в рамках концепции all stars show.

В новом проекте примут участие те, кто пытался когда-то попасть в основное шоу "Голос. Дети", но не смог пройти дальше. Также в программе принимают участие финалисты всех минувших сезонов. Наставниками в этот раз станут Дима Билан, Полина Гагарина, Егор Крид, Пелагея. Ведущей будет Яна Чурикова.

Буквально три месяца назад завершился 11 сезон "Голоса. Дети". Первое место досталось Виктории Соломахиной, подопечной Пелагеи. Первый выпуск передачи "Голос. Уже не дети" Первый канал покажет уже 1 сентября в 21:45 (мск).