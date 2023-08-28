В Таллине отменили большой сольный концерт Максима Галкина

Большой концерт Максима Галкина* (признан иностранным агентом) в Эстонии был отменен. Об этом проинформировали представители зала Алексела для концертов на официальном сайте. Причина отмены не сообщается.

Выступление должно было состоятся 15 сентября в Таллине. Организаторы предложили поменять билеты на другие мероприятия — выступление «Сплина», которое намечено на 28 июля либо фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, концерт которого состоится 2 декабря. Если покупателю ни один из вариантов не подходит, то можно обратно сдать билеты и получить свои деньги.

«Средства возвращаются по мере их поступления от организатора в порядке очереди заявлений, поступивших заявлений на возврат. Благодарим, приносим извинения за неудобства!» — пишут представители Алексела.

* Внесен с список иноагентов по решению Минюста РФ