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Вдова Шатунова объяснила, почему экстренно вернулась в Россию

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Вдова Шатунова объяснила, почему экстренно вернулась в Россию
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Фото из открытых источников

Вдова Юрия Шатунова экстренно приехала в РФ из Германии. Свой внезапный визит в Россию Светлана объяснила желанием открыть памятник в честь мужа.

Шатунова вместе с детьми приехала в столицу для того, чтобы отдать дань памяти покойному артисту. Женщина запланировала открыть памятник в честь исполнителя, приурочив это событие к концерту "Здесь был Юра". Мероприятие должно пройти в "Крокусе" 17 октября. На концерте звезды исполнят хиты певца, а его семья покажет уникальный видеоархив.

К слову, бронзовый памятник в полный рост установят на Троекуровском кладбище в сентябре. На нем будет полное имя Шатунова и его автограф.

На следующей неделе все уже будет готово. С 30 августа по 6 сентября доступ к могиле будет закрыт. Мастер займется установлением скульптуры, - сказала вдова исполнителя.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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