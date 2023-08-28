Закрытие бизнеса, критика СВО: как живет Земфира после отъезда из России

Земфира* (признана иноагентом) уехала из РФ в феврале 2022 года и обосновалась в Париже с подругой Ренатой Литвиновой. Артистка продолжает выступать в европейских городах, критиковать СВО и высказываться в поддержку Украины. По мнению певицы, «в России больше возможностей, на Украине — больше души».

Как призналась звезда, она «перестала думать о доме», поскольку у нее много работы за границей. В августе минувшего года она анонсировала гастрольный тур Borderline Tour 2022, который прошел в 11 городах с 9 октября по 3 ноября.

В марте депутаты ГД потребовали лишить исполнительницу имущества в РФ после выхода новой песни о том, что «кто-то ее заставляет любить родину насильно, но это очень сложно».

К слову, в Москве у Земфиры* есть 2-комнатная квартира за 55 млн рублей. Кроме того, на нее зарегистрировано нежилое помещение на Магистральной улице, площадь которого 134 кв. м. Также она имеет участок в Башкирии на 8 соток с двумя домами, где сейчас живут подруга умершей матери и супруга погибшего брата. В РФ знаменитость оставила авто BMW 325i и машину Mercedes-Benz C 200 4MATIC.