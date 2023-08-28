Жители Салавата остались недовольны выступлением певицы Валерии на юбилее города

Появились новые подробности о концерте певицы Валерии в Салавате. Оказалось, что местные жители остались недовольны ее «нытьем, фонограммой, а также отсутствием каких-либо эмоций».

Выступление артистки в Башкирии состоялось 25 августа. Она должна была спеть в честь 75-летия города. В итоге выступление звезды вызвало весьма противоречивую реакцию. Одни люди были рады ее приезду, другие пожаловались на большие затраты.

"Один час просто пробубнила! Денег сколько отвалили, через два дня про праздник все забыли! А денег на детский спорт жалко, чтобы дети радовались," - возмутились жители.

Также некоторые считают, что «в Салавате делать праздники не умели в принципе никогда, поэтому люди, идущие на концерт, изначально ожидают увидеть самое худшее». Усугубляют ситуацию «блюющие подростки, горы мусора и отсутствие туалетов».