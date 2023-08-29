56-летняя Рената Литвинова в купальнике показала, как проводит время на Лазурном берегу

Рената Литвинова всегда славилась стройными формами. Актриса является одной из самых эффектных звезд в отечественном шоу-бизнесе. Звезде удается сохранять хорошее тело и выглядеть моложе своего реального возраста.

Ради сохранения тонуса режиссер ничего не ест. Сегодня 56-летняя Рената показала на фото результат своих строгих диет. Литвинова опубликовала в соцсети отражение в зеркале.

Артистка сейчас отдыхает на Лазурном берегу. На снимке она позирует в черном купальнике. Фото было сделано в номере отеля, где фоном является картина и стол с бокалом вина. По словам режиссера, каждое утро она размышляет перед зеркалом о внешности и старается оценивать себя честно, а также всегда принимать и любить себя такой, какая есть.



