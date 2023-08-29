Актриса Дарья Мельникова вернулась в новый сезон сериала «Папины дочки»

Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки». Об этом сообщил пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Съемки нового сезона сериала подошли к концу. На экранах многосерийный фильм появится 18 сентября.

Поклонники вновь увидят любимых: Машу, Галину Сергеевну, Людмилу Васнецову, Пуговку, Тамару. В этом сезоне Даша сбежит из дома, оставив мужу прощальное письмо и четырех дочерей.

Квартиру, где живет Веник, построили за 1.5 месяца. Декорации занял 130 кв. м. и вмещают комнаты папы, девочек, гостиную, ванную, прихожую. Также там поместились лестничная клетка, лифт, лестница с тремя пролетами.

Однако не все звезды согласились играть в новом сезоне ситкома. Зрители не увидят Женю. Продюсеры не захотели ее брать в продолжение сериала. Артистка не знает почему, но «догадывается».