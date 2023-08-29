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Актриса Светлана Немоляева призналась, что не может понять поведение Чулпан аматовой

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Актриса Светлана Немоляева призналась, что не может понять поведение Чулпан аматовой
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Фото из открытых источников

Светлана Немоляева, знаменитая российская актриса, призналась, что она не может понять поведение своей коллеги Чулпан Хаматовой, которая РФ «поливает грязью» после своей эмиграции в Латвию.

«За рубежом у кого-то деньги, у кого-то собственность, дома, но они сорвались туда для того, чтобы все это сохранить. Такое допускаю, понятные вещи. Но когда начинаешь еще обливать родину грязью, чтобы там выслужиться, —  этого не могу ни принять, ни понять. Это просто ужасное поведение», — высказалась Немоляева.

Как уточнила артистка, она была лично знакома с Чулпан. Немоляева добавила, что понимает решение знаменитости эмигрировать, если оно продиктовано лишь финансовыми трудностями.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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