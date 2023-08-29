Актриса Светлана Немоляева призналась, что не может понять поведение Чулпан аматовой

Светлана Немоляева, знаменитая российская актриса, призналась, что она не может понять поведение своей коллеги Чулпан Хаматовой, которая РФ «поливает грязью» после своей эмиграции в Латвию.

«За рубежом у кого-то деньги, у кого-то собственность, дома, но они сорвались туда для того, чтобы все это сохранить. Такое допускаю, понятные вещи. Но когда начинаешь еще обливать родину грязью, чтобы там выслужиться, — этого не могу ни принять, ни понять. Это просто ужасное поведение», — высказалась Немоляева.

Как уточнила артистка, она была лично знакома с Чулпан. Немоляева добавила, что понимает решение знаменитости эмигрировать, если оно продиктовано лишь финансовыми трудностями.