Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство
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Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев
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