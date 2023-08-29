Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO

Российская актриса Дарья Морозова посетила публичное мероприятие. Звезда пришла на презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра OKKO, которая состоялась в Москве.

Появление Даорьи привлекло внимание репортеров. Знаменитость удивила журналистов дерзким образом. Мороз одела короткие шорты и массивный черный пиджак. В 39 лет она выглядит отменно и уверенно демонстрирует присутствующим подтянутое тело.

На мероприятии сопровождающего у актрисы не было. Артистка появилась на презентации без спутника, несмотря на то, что недавно ее связывали с аккордеонистом Петром Дрангой. На совместных выходах в свет пара вела себя очень раскованно и демонстрировала теплые чувства друг к другу.