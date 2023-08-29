Хороший заработок: что известно о концертах Лаймы Вайкуле в Крыму

Лайма Вайкуле заявила, что она в Крым больше ни ногой. На вопросы журналистов, согласилась бы певица выступить на полуострове, ответила отрицательно:

"Нет, запрещено. Нам запрещено, европейцам. Туда больше не поеду, какой гонорар бы мне ни предлагали".

Отмечается, что когда-то в Крыму началась музыкальная карьера Лаймы. В 1970-х годах она пела на курортах Черного моря в ресторанах. Долгое время Вайкуле выступала в ресторане "Ницца", расположенной в Ялте.

Кроме того, артистка неоднократно выступала в Крыму. К примеру, в июле 2010 года появилась на международном конкурсе "Песни моря" в Севастополе. В 2012 приняла участие в фестивале Crimea Music Fest, проводимом Софией Ротару и Аллой Пугачевой в Ялте. Также она много раз приезжала с частными концертами на полуостров.