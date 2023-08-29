«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили обратиться к властям Израиля с открытым обращением.

«Ленкомовцы» отметили, что гастроли в Израиле ждали зрители, а все билеты раскуплены. Также говорится, что гастроли должны были состоятся на деньги спонсора.

В своем письме российские актеры с сожалением указали, что внятной позиции от государственного театра, где было запланировано проведение постановки, израильских властей, как и каких-либо гарантий безопасности, они не получали.

В завершение коллектив обратился к властям с просьбой дать оценку разрушительному поведению, с которым они столкнулись.