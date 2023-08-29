Немоляева высказалась о русофобии актрисы Ады Роговцевой

Светалана Немоляева прокомментировала поведение народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая сегодня выступает с русофобскими интервью.

По ее мнению, Ада стала продуктом антироссийской пропаганды и многолетней русофобской обработки. Также она выразила надежду, что в душе Роговцева любит общее прошлое в СССР, поэтому не может быть неблагодарной по отношению к российскому кинематографу.

«Аду давно знаю, мы были знакомы. Она снималась у нас, у нее было много работ при Советском Союзе и в РФ. Она поменялась, не понимаю, как ее обработали... Может, у нее такие убеждения теперь – не знаю, не хочу говорить об этом. Мне больно, неприятно. Себе объясняю: раз она хочет жить в Киеве, значит, говорит так, как все там говорят», - отметила Немоляева.