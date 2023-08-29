Обладатель «Золотой маски» композитор Пётр Поспелов умер на 61-м году жизни

Обладатель премии «Золотая маска», композитор Пётр Поспелов 27 августа сегодня на 61-м году жизни. Он скончался в Москве в четыре часа пополудни. Об смерти музыкального критика сообщил его старший наследник Василий.

Поспелов стадал язвой желудка, она повредила стенку начального отдела тонкого кишечника, образовав отверстие, которое ведет в брюшную полость. Человек с диагнозом испытывает сильные боли. По интенсивности они сопоставимые с ощущением, которые появляются после удара в живот кинжалом.

Умерший музыкант трудился обозревателем в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости», сочинял тексты и композиции. Его наградили премией «Золотой маской» за мелодию к известному балету «Катарина, или Дочь разбойника». Поспелов также является автором проекта «Современные русские композиторы».