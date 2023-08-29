Оскар Кучера присоединился к составу участников «Новых звезд в Африке» на канале ТНТ

17 сентября 2023 года на канале ТНТ стартует очередной сезон реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Одним из звездных участников стал ведущий Оскар Кучера. Актер будет бороться за главный приз, он будет вынужден вступить в коалиции, а также выстраивать свои стратегию вместе с другими участниками.

Менять стратегию игры Кучере придется с самого начала, поскольку скоро его представление, что все участники – это одна большая команда, развеется. Первый сезон проекта показал, что даже крепкие коалиции разбиваются ради победы или личной выгоды. Особенно тогда, когда когда на кону приз в размере пять миллионов рублей.

В рамках программы телеведущий не раз столкнется с фобиями, окажется по обе стороны предательства, пойдет на обман.