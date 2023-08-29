Yandex.RTB

Оскар Кучера присоединился к составу участников «Новых звезд в Африке» на канале ТНТ

Image 16+

17 сентября 2023 года на канале ТНТ стартует очередной сезон реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Одним из звездных участников стал ведущий Оскар Кучера. Актер будет бороться за главный приз, он будет вынужден вступить в коалиции, а также выстраивать свои стратегию вместе с другими участниками.

Менять стратегию игры Кучере придется с самого начала, поскольку скоро его представление, что все участники – это одна большая команда, развеется. Первый сезон проекта показал, что даже крепкие коалиции разбиваются ради победы или личной выгоды. Особенно тогда, когда когда на кону приз в размере пять миллионов рублей.

В рамках программы телеведущий не раз столкнется с фобиями, окажется по обе стороны предательства, пойдет на обман.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Оскар Кучера присоединился к составу участников «Новых звезд в Африке» на канале ТНТ

Вчера, 21:53

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

Вчера, 21:43

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Вчера, 20:42

Обладатель «Золотой маски» композитор Пётр Поспелов умер на 61-м году жизни

Вчера, 20:33

Родившаяся в Магадане украинская певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля

Вчера, 20:18

Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO

Вчера, 20:13

В News.ru проинформировали, как сейчас живет в Израиле Алла Пугачева

Вчера, 20:09

Роза Сябитова рассказала о замужестве Клавы Коки и мести Насти Ивлеевой бывшему

Вчера, 19:32

Немоляева высказалась о русофобии актрисы Ады Роговцевой

Вчера, 12:28

Хороший заработок: что известно о концертах Лаймы Вайкуле в Крыму

Вчера, 12:11

56-летняя Рената Литвинова в купальнике показала, как проводит время на Лазурном берегу

Вчера, 11:56

Певица Слава заявила, что рассталась с мужем из-за его походов к проституткам

Вчера, 11:48

Актриса Светлана Немоляева призналась, что не может понять поведение Чулпан аматовой

Вчера, 11:32

Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится 18 сентября 2023

Вчера, 11:08

Телеканал «Россия» сообщил о главных сериалах нового сезона

Вчера, 10:38

Отмену концерта Максим Галкина в Таллине эмоционально объяснил Сергей Соседов

Вчера, 10:32

Актриса Дарья Мельникова вернулась в новый сезон сериала «Папины дочки»

Вчера, 10:19

Вдова артиста Юрия Шатунова объяснила внезапный приезд в Россию из Германии

28-08-2023, 21:55

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

28-08-2023, 21:51

В РИАН рассказали о славе, любви и судьбе невероятной актрисы Натальи Гундаревой

28-08-2023, 21:37

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле
  • 28-08-2023, 21:51

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение
  • 28-08-2023, 10:37

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение

Пресвятая Богородица единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь. Об этом состоянии Богородицы на Успение рассказал

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней
  • 28-08-2023, 20:09

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней

Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища
  • Вчера, 20:42

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев

В РИАН рассказали о славе, любви и судьбе невероятной актрисы Натальи Гундаревой
  • 28-08-2023, 21:37

В РИАН рассказали о славе, любви и судьбе невероятной актрисы Натальи Гундаревой

РИАН рассказало о жизни легендарной российской актрисы Натальи Гундаревой к ее 75-летию. Артистку очень любили режиссеры, поскольку из плоской роли

Изменившаяся до неузнаваемости певица Надежда Кадышева впервые появилась на публике
  • 28-08-2023, 10:24

Изменившаяся до неузнаваемости певица Надежда Кадышева впервые появилась на публике

Надежда Кадышева долго не появлялась на публике. Слухи о том, что она серьезно больна, ходят несколько лет. Сама певица утверждает, что переутомилась