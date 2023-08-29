Отмену концерта Максим Галкина в Таллине эмоционально объяснил Сергей Соседов

Максим Галкин* планировал 15 сентября выступить в Таллине. Но комик потерпел фиаско – его выступление отменили. Организаторы предложили обменять купленные билеты или сдать их обратно.

Ведущий Сергей Соседов объяснил, почему концерт пародиста отменили за рубежом.

«Он никому там не нужен со своими пародиями. В Прибалтике отменяют русский язык. Это головой нужно думать. Там русскоязычной аудитории – с гулькин нос», - эмоционально заявил музыкальный критик.

Соседов ранее резко высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Он назвал супругов предателями. Также Сергей Васильевич припомнил Примадонне слова о россиянах, которые были сказаны в 2022 году: «были холопами – стали рабами».

* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иноагента