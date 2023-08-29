Певица Слава заявила, что рассталась с мужем из-за его походов к проституткам

Анастасия Сланевская (певица Слава) объявила о разрыве с мужем Анатолием Данилицким в минувшем году. Прожили они вместе 18 лет, у пары подрастает дочь Антонина.

Бизнесмен публично просил у возлюбленной прощения и говорил, что ее сильно любит. Но Слава была непреклонна. Она отвечала, что супруг ее предал. Но в итоге сердце звезды смягчилось и она решила принять назад 71-летнего Анатолия. В интервью артистка призналась, что хотела разойтись с мужем из-за походов к проституткам.

Данилицкого заметили в ночном клубе с молодыми девушками. По словам исполнительницы, развлекался предприниматель с проститутками.

«У меня было много работы, у него было немного работы, поэтому он решил повеселиться с проститутками в ночном клубе. Я сильно обиделась, а затем думаю… давай обратно домой», - высказалась певица.



