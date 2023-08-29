Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится 18 сентября 2023

Телесериал «Папины дочки. Новые» выйдет на экраны 18 сентября 2023 года. Посмотреть продолжение картины на 20 серий можно на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Star.

Сюжет обновленной истории расскажет об отце-одиночке. На этот раз им окажется Веник. Эту роль исполнил Филипп Бедный. Его вместе с 4-я дочками бросила супруга Даша Васнецова. Дочерей сыграют артистки, которых ранее зрители видели на экранах.

Ева Смирнова и Вита Корниенко снимались в «Вампирах средней полосы». Полина Айнутдинова играла в фильме «Здоровый человек». Полина Денисова появилась в ленте «Два отца и два сына». Также в сериале снимались «дочки» минувших лет: это Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Далья Мельникович, Екатерина Старшова.