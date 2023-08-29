Родившаяся в Магадане украинская певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля

Украинская певица Тина Кароль, которая родилась в Магадане, на последнем сольном концерте спела на фоне пылающего Кремля. Выступление артистки проходило в минувшее воскресенье, 27 августа, в дворце «Украина» в Киеве, пишет Правда.ру.

Кадры горящего Кремля стали сопровождением новой композиции певицы под названием One nation under love («Одне серцебиття»). Написана песня была американским композитором Дайаном Уорреном.

К слову, Тина Кароль активно выступает против своей коллеге по творческому цеху - певицы Светланы Лободы. Народная артистка Украины требует запретить исполнительнице выступать на телевидении.