Роза Сябитова рассказала о замужестве Клавы Коки и мести Насти Ивлеевой бывшему

Я, как специалист по брачным отношениям, заявляю, что в проект Настя пришла не замуж выходить, а наказать своего бывшего. Это у нее получилось. Поэтому отношения не сложились. Серьезность намерений Клавы все вскоре сами увидят, - заявила Сябитова.