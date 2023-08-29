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Роза Сябитова рассказала о замужестве Клавы Коки и мести Насти Ивлеевой бывшему

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Роза Сябитова рассказала о замужестве Клавы Коки и мести Насти Ивлеевой бывшему
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Фото из открытых источников

На телеканале «Пятница!» сегодня стартует реалити-шоу «Сердце Клавы», в котором Клава Кока нашла свою любовь. Найти вторую половинку ей помогла Роза Сябитова. Главаня сваха страны рассказала, готова ли артистка пойти под венец с избранником.

Героиней первого сезона стала Настя Ивлеева. Блондинка выбрала Алексея Зловедова, но вскоре пара разбежалась. Клава оказалась удачливее. Она не просто определась с победителем проекта, но продолжает строить отношения после окончания шоу.

Я, как специалист по брачным отношениям, заявляю, что в проект Настя пришла не замуж выходить, а наказать своего бывшего. Это у нее получилось. Поэтому отношения не сложились. Серьезность намерений Клавы все вскоре сами увидят, - заявила Сябитова.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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