«Сын лейтенанта Шмидта» Никулин рассказал, почему не переезжает в Москву

В 1990-х годах Дмитрий Никулин был активным участником команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Изначально эта команда была основана в Томске, однако затем она присоединилась к другой команде, пишет НГС.

В свои учебные годы в Алтайском техническом университете Дмитрий получил образование по специальности сварщика. Однако он всегда испытывал страсть к театру. В 1998 году "Дети лейтенанта Шмидта" достигли победы в Высшей лиге КВН. В настоящее время Никулин продолжает активно участвовать в театральной деятельности.

На телевидении актер также принимал участие не только в КВН, но и в других проектах. В 2003 году снялся в фильме "День хомячка".

Сейчас артист проживает в Барнауле и периодически летает на пробы и выступления в Москву. У него пятеро сыновей. Переезд в другой город не планируется, так как там он нашел близких родственников и друзей, что для него очень важно.