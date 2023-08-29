Телеканал «Россия» сообщил о главных сериалах нового сезона

На канале «Россия» в новом сезоне покажут шесть новых сериалов и продолжение 4-х полюбившихся всем фильмов. Так, вскоре состоится премьера сериала «Алла – Такси!» о женщине, которой изменял муж-дальнобойщик.

Кроме того, зрителей порадуют детективными фильмами «Васнецова» и «Зеркало лжи», режиссерами которых стали Алексей Андриянов и Роман Просвирин.

«Россия» порадует медицинской мелодрамой «Доктор Краснов» о враче-диагносте, который после огнестрельного ранения в голову потерял память.

Покажут также исторический проект «Екатерина. Фавориты» об императрице РФ, съёмками которого руководил Дмитрий Петрунь. Также россияне смогут посмотреть триллер «Лихорадка». Покажет канал продолжение «Медиума», «Тайн следствия», «Дамы с собакой» и «Склифосовского». Помимо того, в новом сезоне ожидаются шоу «Наши» и «В кругу друзей».