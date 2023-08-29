В News.ru проинформировали, как сейчас живет в Израиле Алла Пугачева

Российская артистка Алла Пугачева в сентябре минувшего года покинула Россию. При этом Примадонна неоднократно заявляла, что она счастлива покинуть родную страну.

Направилась певица в Израиль к молодому мужу, пишет News.ru. Юморист неоднократно позволял себе разные выходки с публикацией негативных комментариев и гневных постов о РФ.

«Прошу меня зачислить в ряды иноагентов моей страны, ибо солидарна со своим мужем, порядочным, искренним, чесным человеком, настоящим, неподкупным патриотом РФ», — говорила тогда Примадонна.

Пугачева сейчас вместе с семьей живет в Кесарии. Муж Аллы Борисовной гастролирует, а сама звезда занимается воспитанием наследников - двойняшек Гарри и Лизы. Также стало известно, что на лето звездная семья приехала в Юрмалу, где арендует роскошную виллу. Впрочем, к началу нового учебного года они намерены вернутся в Израиль.