Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев РФ, но похороны Евгения Пригожина прошли в другом погосте - на Пороховском кладбище.

Как пишет МК, организовала церемонию мать основателя "Вагнера". Она оставила на могиле в рамке цитату из стихотворения Бродского "Натюрморт": "Мертв или жив?"

По рассказам жителей, похороны состоялись очень тихо, а никто из близлежащих домов не заметили этого. После пяти часов вечера после сообщения пресс-службы компании "Конкорд" на кладбище стянули много полицейских, кинологов и саперов. Оцепление было выставлено вдоль забора с интервалами через каждые 10 метров. Посетителей попросили "уже завтра" приходить, а погост закрыли в 17 часов.

Могила Евгения Пригожина выглядит очень скромно. Там стоит деревянный крест, флаги РФ и ЧВК "Вагнер". Кроме того, есть несколько букетов красных роз стихотворение в рамке.