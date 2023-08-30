10 фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

30 августа 2023 года на острове Лидо откроется один из самых престижных и популярных киносмотров мира. Жюри 80-го Венецианского фестиваля возглавит кинорежиссер Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»).

Вне юбилейного конкурса покажут новые проекты Вуди Аллена, Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, а также Романа Полански. В его фильме «Дворец» засветился российский актер Александр Петров. За главный приз будут бороться ленты из Франции, Чили, Италии, Японии и многих других стран.

Публикуем 10 самых ярких претендентов на победу, которые покажут в этом году на Венецианском кинофестивале:

1. Бедные-несчастные

2. Память

3. Феррари

4. Граф

5. Убийца

6. Меч короля

7. Присцилла

8. Предчувствие

9. Маэстро

10. Долгожданный рассвет