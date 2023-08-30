Автомобилистов РФ хотят обязать сообщать о продаже машины в ГИБДД

Национальный автомобильный союз обратился с предложением в МВД с обязать автолюбителей уведомлять Госавтоинспекцию о продаже своего авто. Новому собственнику автомобиля хотят запретить ставить его на учет, если этого не сделал прежний владелец.

Как отметил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, некоторые водители, чтобы не ставить на учет средство, не платить налог и штраф, ездят с договором купли-продажи. Этим пользуются перекупщики, и не только частные лица, а и организации. Первые вводят покупателя в заблуждение о количестве собственников или могут заниматься скручиванием автопробега. Юридические лица данную схему применяют, продавая машину по договору комиссии для того, чтобы не иметь ответственности за товар.

В связи с этим в Национальном автомобильном союзе предлагают внести поправки в законопроект "О регистрации транспортных средств", чтобы запретить новому собственнику проводить регистрационные действия с не зарегистрированными авто. Также планируется ввести требования к продавцу об обязательном уведомлении ГИБДД о продажи транспорта.