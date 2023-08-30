Yandex.RTB

Baza: Вместо вдовы Пригожина на Пороховское кладбище пришла жена его двойника

Image 16+
Baza: Вместо вдовы Пригожина на Пороховское кладбище пришла жена его двойника
Знаменитости
Фото из открытых источников

Журналисты Телеграм-канала Baza пишут, что на Пороховском кладбище в Питере сегодня утром не было вдовы Евгения Пригожина. Вместо нее с дочерью бизнесмена приехаал жена его двойника.

Все кажется запутанным и непростым. Да и сам Пригожин при жизни любил интриги и тайны. Журналисты ТГ-канала нашли интересные детали после похорон Пригожина. Сообщается, что настоящей супруги, о которой утром писали российские СМИ, на кладбище не было. Старшая дочь умершего Полина на фото является реальной личностью. Касательно женщины, которую репортеры приняли за вдову,  это не она.

Дамой на кладбище оказалась Ирина Красавина, жена двойника Евгения Пригожина Леонида Красавина, который кстати сказать, на него совершенно не похож.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
МК: в Санкт-Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Евгения Пригожина

Вчера, 21:46

Baza: Вместо вдовы Пригожина на Пороховское кладбище пришла жена его двойника

Вчера, 21:35

Ольга Бузова показала, как получила пинок ногой в «пятую точку» на пляже Турции

Вчера, 21:28

В News.ru перечислили знаменитостей из РФ, отказавшихся посещать могилу Пригожина

Вчера, 21:25

Что посмотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

Вчера, 21:16

Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» полностью изменится

Вчера, 21:01

Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк

Вчера, 20:08

Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев заявил об угрозах из-за спектакля в Израиле

Вчера, 19:09

Режиссер из США Замбелло отказалась судить конкурс из-за запрета русской музыки

Вчера, 19:08

Появились первые фотографии могилы Пригожина

Вчера, 10:10

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Вчера, 09:47

10 фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

Вчера, 08:30

Гузеева раскритиковала Володину, не появившуюся в шоу «Давай поженимся!»

Вчера, 08:22

Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!» на НТВ

Вчера, 08:14

Оскар Кучера присоединился к составу участников «Новых звезд в Африке» на канале ТНТ

29-08-2023, 21:53

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

29-08-2023, 21:43

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

29-08-2023, 20:42

Обладатель «Золотой маски» композитор Пётр Поспелов умер на 61-м году жизни

29-08-2023, 20:33

Родившаяся в Магадане украинская певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля

29-08-2023, 20:18

Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO

29-08-2023, 20:13

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле
  • 28-08-2023, 21:51

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение
  • 28-08-2023, 10:37

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение

Пресвятая Богородица единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь. Об этом состоянии Богородицы на Успение рассказал

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища
  • 29-08-2023, 20:42

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней
  • 28-08-2023, 20:09

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней

Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве
  • 29-08-2023, 21:43

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения
  • Вчера, 09:47

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет