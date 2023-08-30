Baza: Вместо вдовы Пригожина на Пороховское кладбище пришла жена его двойника

Журналисты Телеграм-канала Baza пишут, что на Пороховском кладбище в Питере сегодня утром не было вдовы Евгения Пригожина. Вместо нее с дочерью бизнесмена приехаал жена его двойника.

Все кажется запутанным и непростым. Да и сам Пригожин при жизни любил интриги и тайны. Журналисты ТГ-канала нашли интересные детали после похорон Пригожина. Сообщается, что настоящей супруги, о которой утром писали российские СМИ, на кладбище не было. Старшая дочь умершего Полина на фото является реальной личностью. Касательно женщины, которую репортеры приняли за вдову, это не она.

Дамой на кладбище оказалась Ирина Красавина, жена двойника Евгения Пригожина Леонида Красавина, который кстати сказать, на него совершенно не похож.