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Что посмотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

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Что посмотреть этой осенью: главные сериальные премьеры
Знаменитости
Фото из открытых источников

Еще совсем недавно на ТВ стартовали новые сезоны таких известных проектов, как «Убийства в одном здании», «Рагнарек», «Миллиарды». Вселенная «Звездных войн» же обзавелась новым шоу «Асока».

Рассказываем о том, какие сериалы выйдут в ближайшее время. Несмотря на непрекращающиеся в Голливуде забастовки, список премьер этой осенью выглядит весьма внушительно.

Итак, новые проекты:

- Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон - премьера 10 сентября,

- Континенталь, премьера: 22 сентября.

- Поколение «Ви», премьера: 29 сентября.

- Падение дома Ашеров, премьера: 12 октября

- Весь невидимый нам свет, премьера: 2 ноября.

Новые сезоны:

- Колесо времени, премьера: 1 сентября.

- Утреннее шоу, премьера: 13 сентября.

- Американская история ужасов, премьера: 20 сентября.

- Люпен Дата, премьера: 5 октября.

- Локи Дата, премьера: 6 октября.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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