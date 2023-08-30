Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» полностью изменится

Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в телесериале «Счастливы вместе», рассказала, что в продолжении фильма ее персонаж изменится. Подробности она сообщила в ходе премьеры нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Она сильно трансформируется. При всех качествах, которые свойственны ей, я думаю, определенной долей сарказма сумею ее наделить», — говорит Бочкарева.

Артистка добавила, что в новых сериях Даша изменит имидж. Она станет профессиональным блогером, поскольку ее старый образ является «пережитком прошлого».

«Почему нет? Тем более, сейчас это громкая тема. Она за всем, что происходит в информационном поле, следит поэтому попытается этому соответствовать», — подчеркнула звезда.