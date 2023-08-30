Грузия полностью закрыла ввоз автомобилей в Россию раньше срока — Autonews

Грузия раньше срока полностью заблокировала ввоз автомобилей на территорию Российской Федерации через свою границу. Об этом пишет издание Autonews, ссылаясь на источники среди перегонщиков.

«Импорт автомобилей в Россию через Грузию был полностью прекращен задолго до вступления в силу полного запрета», — пишут СМИ. Нужно напомнить, что запрет на ввоз транспортных средств через соседнюю страну начал действовать с первого дня августа этого года, однако исключительно для машин, которые поступали в РФ из Северной Америки.

Поставки авто с ДВС, гибридов, элeктрокаров с Европы должны были сохраниться до 26 сентября, хотя запрет вступил в силу раньше этого времени.