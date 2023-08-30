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Грузия полностью закрыла ввоз автомобилей в Россию раньше срока — Autonews

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Грузия полностью закрыла ввоз автомобилей в Россию раньше срока — Autonews
В России / Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Грузия раньше срока полностью заблокировала ввоз автомобилей на территорию Российской Федерации через свою границу. Об этом пишет издание Autonews, ссылаясь на источники среди перегонщиков.

«Импорт автомобилей в Россию через Грузию был полностью прекращен задолго до вступления в силу полного запрета», — пишут СМИ. Нужно напомнить, что запрет на ввоз транспортных средств через соседнюю страну начал действовать с первого дня августа этого года, однако исключительно для машин, которые поступали в РФ из Северной Америки.

Поставки авто с ДВС, гибридов, элeктрокаров с Европы должны были сохраниться до 26 сентября, хотя запрет вступил в силу раньше этого времени.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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