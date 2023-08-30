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Контрактник из Москвы пожаловался в полицию, что ему дали фальшивую копию контракта

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Контрактник из Москвы пожаловался в полицию, что ему дали фальшивую копию контракта
В России
Фото из открытых источников
Контрактник из Москвы пожаловался в полицию о том, что ему дали фальшивую копию контракта. Якобы там ему увеличили срок службы, а также приписали к другой воинской части. Об этом пишет сегодня Телеграм-канал Baza.
Сообщается, что срок контракта Алексея истек еще в апреле, однако его домой так и не отпустили. 39-летний мужчина пожаловался в военную прокуратуру. Только в середине августа он получил из военкомата ответ.
В полученном письме была копия контракта, который якобы он подписал. Чужой рукой изменен срок службы с 3-х на 6-ть месяцев. К том уже, в контракте вписана совсем не его воинская часть. Подпись тоже стояла чужая.
У Алексея, к счастью, есть оригинал заключенного контракта с другими данными. Мириться с этим он не стал и решил написать заявление в полицию. Начата проверка, уточняет издание.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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