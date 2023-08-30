Контрактник из Москвы пожаловался в полицию, что ему дали фальшивую копию контракта

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Компания Huawei в минувший вторник, 29 августа, представила флагманский смартфон Mate 60 Pro и начала принимать предзаказы. По информации сетевых
Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM. "По
RMF пишет, что легионеллез, вспышка которого зафиксирована впервые на юге Польши в конце августа, активно распространяется по всей стране. Новые
Сотрудники Университета Цинциннати (США) выяснили, что африканская змея Dasypeltis gansi способна проглотить добычу, превосходящую по массе ее смау в