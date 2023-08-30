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NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

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NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения
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Фото из открытых источников

Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет NEWS.RU?

Телеведущий впервые после начала СВО появился на публичном мероприятии весной этого года. Ургант пришел на премьеру «Вызова». Во время общения с журналистами комик сказал, что он обязательно вернется на ТВ.

В июне Иван стал ведущим вебинара перед курсом Аяза Шабутдинова «Как открыть бизнес с нуля». Тогда он столкнулся с критикой, однако парировал упреки и отметил, что все его действия УК РФ не противоречат.

Шоумен в настоящее время находится в России. Он выезжает за пределы РФ по работе. В минувшие выходные, к примеру, Ургант провел на рок-фестивале Family Rock Fest, который проходил в Казахстане. В нем приняли участие многие знаменитости, осудившие проведение спецоперации - группа «Сплин», музыканты ДДТ, группа «Мумий Тролль».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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