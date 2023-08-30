Российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время отдыха в Турции получила пинок в свою пятую точку. После этого она не удержалась на ногах, упав.

Соответствующее видео появилось в микроблоге звезды реалити-шоу «Дом-2». В кадре артистка стояла на деревянном мостике, когда ее окликал женский голос. После этого Ольга с деревянного пирса упала в воду. После случившегося инцидента Бузова пригрозила возмездием нападавшей.

Стоит отметить, что поющая ведущая обладает самоиронией, чтобы посмеяться над собой. В связи с этим данную ситуацию она восприняла с искренней улыбкой.



