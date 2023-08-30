Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк

На протяжении последних последних месяцев в Сети обсуждают отношения в семье Анастасии Заворотнюк и ее возлюбленного Петра Чернышева. Фигурист, оказывается, перестал встречаться с родственниками актрисы, что порождает новые слухи.

Недавно он отказался приехать на вручение диплома старшему сыну артистки Майклу в МГИМО. После этого Петр не появился на юбилее матери Анастасии, где присутствовала ее дочка Анна. Кроме того, фигурист всячески избегает встреч с родственниками, если там присутствует наследница Анастасии.

Сам Чернышев оказывается давать какие-либо комментарии по поводу ссоры с Анной. Модель же продолжает навещать онкобольную мать, однако с ее избранником не контактирует. Поговаривают, лечением актрисы занимается ее муж.