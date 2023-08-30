Yandex.RTB

Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк

Image 16+
Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк
Знаменитости
Фото из открытых источников

На протяжении последних последних месяцев в Сети обсуждают отношения в семье Анастасии Заворотнюк и ее возлюбленного Петра Чернышева. Фигурист, оказывается, перестал встречаться с родственниками актрисы, что порождает новые слухи.

Недавно он отказался приехать на вручение диплома старшему сыну артистки Майклу в МГИМО. После этого Петр не появился на юбилее матери Анастасии, где присутствовала ее дочка Анна. Кроме того, фигурист всячески избегает встреч с родственниками, если там присутствует наследница Анастасии.

Сам Чернышев оказывается давать какие-либо комментарии по поводу ссоры с Анной. Модель же продолжает навещать онкобольную мать, однако с ее избранником не контактирует. Поговаривают, лечением актрисы занимается ее муж.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ольга Бузова показала, как получила пинок ногой в «пятую точку» на пляже Турции

Сегодня, 21:28

В News.ru перечислили знаменитостей из РФ, отказавшихся посещать могилу Пригожина

Сегодня, 21:25

Что посмотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

Сегодня, 21:16

Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» полностью изменится

Сегодня, 21:01

Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 20:08

Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев заявил об угрозах из-за спектакля в Израиле

Сегодня, 19:09

Режиссер из США Замбелло отказалась судить конкурс из-за запрета русской музыки

Сегодня, 19:08

Появились первые фотографии могилы Пригожина

Сегодня, 10:10

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Сегодня, 09:47

10 фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

Сегодня, 08:30

Гузеева раскритиковала Володину, не появившуюся в шоу «Давай поженимся!»

Сегодня, 08:22

Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!» на НТВ

Сегодня, 08:14

Оскар Кучера присоединился к составу участников «Новых звезд в Африке» на канале ТНТ

Вчера, 21:53

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

Вчера, 21:43

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Вчера, 20:42

Обладатель «Золотой маски» композитор Пётр Поспелов умер на 61-м году жизни

Вчера, 20:33

Родившаяся в Магадане украинская певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля

Вчера, 20:18

Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO

Вчера, 20:13

В News.ru проинформировали, как сейчас живет в Израиле Алла Пугачева

Вчера, 20:09

Роза Сябитова рассказала о замужестве Клавы Коки и мести Насти Ивлеевой бывшему

Вчера, 19:32

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле
  • 28-08-2023, 21:51

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение
  • 28-08-2023, 10:37

Священник Максим Козлов объяснил уникальное состояние Пресвятой Богородицы на Успение

Пресвятая Богородица единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь. Об этом состоянии Богородицы на Успение рассказал

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища
  • Вчера, 20:42

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней
  • 28-08-2023, 20:09

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней

Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве
  • Вчера, 21:43

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения
  • Сегодня, 09:47

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет