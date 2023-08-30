Режиссер из США Замбелло отказалась судить конкурс из-за запрета русской музыки

Театральный и оперный режиссер Франческа Замбелло из США отказалась судить конкурс Кароля Шимановского, который проходил в Катовице (Польша) из-за запрета для участников исполнять музыку композиторов РФ. О таком решении она рассказала изданию Operawire.

Замбелло должна была принять участие в вокальной части конкурса.

«Не верю, что у искусства есть границы», — сказала она и уточнила, что соверешенно не против российской музыки, искусства, культуры.

Замбелло добавила, что в свое время получила была от Министерства культуры РФ медаль «За служение искусству». Режиссер выразила надежду, что в будущем обязательно примет участие в судействе этого конкурса.