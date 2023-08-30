Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев заявил об угрозах из-за спектакля в Израиле

Режиссер спектакля «Поминальная молитва» Александр Лазарев заявил, что гастроли театра в Израиле были отменены из-за «неразумных людей».

«Они истерию подняли, не зная, о чем спектакль. Он о мире, добрососедстве, любви... Вдруг такая агрессия! Нам даже стали угрожать. Поэтому руководство решило отменить гастроли. У меня к этому двоякое отношение», — отметил Лазарев.

Как отметил постановщик, «Ленком» мог «несмотря ни на что» поехать в Израиль, однако никто не хотел «пачкать лучшее творение Марка Захарова» из-за борьбы с противниками.

«Поднял волну агрессии наш коллега Белый. Его поддержали такие же оголтелые», — добавил режиссер.

По мнению Лазарева, актером движет «сожаление и зависть»:

«Он имел в России работу, зрителей, поклонников, хороший заработок. Там он не имеет ничего. Закончилась его актерская судьба».