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Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!» на НТВ

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Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!» на НТВ
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Фото из открытых источников

Международный конкурс «Ты супер!» возвращается в эфиры НТВ. 3 сентября выйдет первый выпуск нового сезона проекта, который обещает быть не привычным для его поклонников. В шоу произошли некоторые изменения.

Главным отличием седьмого сезона является то, что в нем примут участие 20 новых конкурсантов, а также тридцать участников из минувших сезонов. Таким образом, в проекте окажутся 50 участников от 7 до 18 лет. География проекта впечатляет. В Москву приедут дети со всех регионов РФ, Беларуси, Молдовы, Казахстана.

К уже опытному Игорю Крутому, который возглавит жюри, присоединятся новые члены жюри. Быть строгими и справедливыми судьями готовятся Люся Чеботина и Ани Лорак.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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