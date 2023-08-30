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Стали известные характеристики кроссовера Jaecoo J7, готовящегося к выходу в РФ

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Стали известные характеристики кроссовера Jaecoo J7, готовящегося к выходу в РФ
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Jaecoo J7 станет первой моделью компании в России, которая изменит представление водителей о классических внедорожниках. Премьера новинки на российском рынке запланирована уже на сентябрь.

Машина получит интеллектуальную систему полного привода ARDIS, что позволит ей с легкостью преодолевать любые препятствия вне зависимости от климатических или дорожных условий.

Встроенный сервоусилитель тормозов IPB, а также полный привод кроссовера включается в 1,5 раза быстрее. Водителю также доступны 7 разных режимов движения для любых условий эксплуатации: стандартный, экономичный, спортивный, бездорожный, езда по снегу, грязи, песку.

Благодаря системе контроля рельефа можно автоматически определить тип покрытия, поэтому в режиме «Бездорожье» авто самостоятельно переключался между режимами «песок», «грязь», «снег». Еще одна особенность J7 - низкий уровень расхода топлива. В смешанном полноприводном режиме расход составляет 8,2 литра на 100 км.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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